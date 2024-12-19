Küresel ekonomik kriz pek çok şirketin iflas bayrağını çekmesine sebep olurken halkaya son eklenen firma da Aroma oldu.

İçecek sektörünün köklü firması Aroma'nın konkordato isteyebileceği öne sürülmüş ancak herhangi bir karara rastlanmamıştı. Doğuş Çay'a satılacağı konuşulan dev şirket ile ilgili gerçek de şirketin genel kurul çağrısında gün yüzüne çıktı.

ŞİRKETTEN RESMİ BİR AÇIKLAMA YAPILMADI

Şirketin ilan.gov.tr'de de yayınlanan genel kurul duyurusundaki bu madde "Neler oluyor?" sorusunu akıllara getirirken şirketten konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Hafta başında Para Dergisi'nde yayınlanan İdriz Çokal imzalı haberde, "Duruk Ailesi'nin Türkiye'nin en eski markalarından biri olan Aroma'yı Doğuş Çay'a sattığı belirtiliyor. Henüz resmi bir açıklama yapılmadığı için net ifade edemiyoruz ama gıda sektörünün şu anda bu satışı konuştuğunu belirtelim" kulis bilgisi yer aldı. Şirketten yapılan duyuru bu kulisi doğrular nitelikte.

Dünya Gazetesi'nde yer alan habere göre şirketle ilgili konkordato başvurusu yaptığına dair söylentiler de son günlerde ekonomi kulislerinde konuşuldu fakat bunu doğrular nitelikte herhangi bir resmi başvuru veya açıklama yer almadı. Kasım 2018'de Sabah gazetesine konuşan Duruk ise, "Banka sizi zor batırır. Konkordato gerçek bir fırsatçılıktır. İş alemi bunu kötüye kullanıyor. Konkordato yapan aileler, o lekeyi silemez. Aile gelecek nesillerin itibarını sıfırlıyor. Bunu şu anda herkes moda gibi yapıyor ama büyük hata" ifadelerini kullanmıştı.

GENEL KURUL BURSA'DA

Aroma Bursa Meyve Suları ve Gıda Sanayii Anonim Şirketi'nin genel kurulu 27.12.2024 tarihinde saat: 10:00'da Yenidoğan OSB Mah. Atatürk Cad. No.232 Gürsu / BURSA adresinde gerçekleştirilecek.