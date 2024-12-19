Çorum FK bugün oynayacağı kupa maçı öncesinde dün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla hem kupa hem de lig maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Kırmızı Siyahlı takımın tesis sahasında yaptığı antrenmana Loick Landre dışında tüm futbolcular katıldılar.

Teknik Heyet tarafından Erzincan maçı kadrosuna alt yapıdan çağrılan isimlerinde katıldığı antrenman dar alanda pas ve çabuk kuvvet hahareketlerinin ardından kısa süreli taktik çalışmanın ardından Kupa’da forma giyecek isimler ayrıldı. Erzincan’a gitmeyen futbolcular ise çalışmayı taktik antrenman ile tamamladılar.

Bu çalışmanın ardından Erzincan kafilesi yola çıktı. Teknik Direktör Serkan Özbalta tarafından bu maç kadrosunda yer almayan futbolcular ile teknik heyette görev yapan Ziya Akçeken ve Can Güçer’de Çorum’da kaldı.

Kupa maçında forma giymeyen futbolcular çalışmalarını bu iki teknik adam gözetiminde yapacaklar.