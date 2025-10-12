Türk mobilya ve dekorasyon markası English Home English Home, 2010 yılında yurt dışı açılımına Ukrayna ile başlamış ve kısa sürede 35 mağazaya kadar ulaşarak pazarda güçlü bir konum elde etmişti. Ancak son dönemde yaşanan ekonomik ve operasyonel zorluklar, markanın Ukrayna'daki faaliyetlerini sonlandırma kararını beraberinde getirdi. Ukrayna basınında yer alan bilgilere göre şirket, "pazar koşulları ve operasyonel zorluklar" gerekçesiyle ülkeden tamamen çekilme sürecini resmen başlattı.

ŞUBAT AYINDA ONLINE SATIŞLAR DURDU

English Home'un çekilme sinyalleri ilk kez Şubat 2025'te görülmüştü. Şirketin Ukrayna'daki e-ticaret sitesi önce fiyatları kaldırdı, ardından kullanıcı kayıtlarını devre dışı bıraktı. Kısa bir süre sonra internet sitesi tamamen erişime kapandı. English Home'un Ukrayna'daki Instagram hesabından yapılan açıklamada, online satışların durdurulduğu ve alışverişlerin sadece fiziksel mağazalardan yapılabileceği belirtilmişti.

UKRAYNA LİSTEDEN ÇIKARILDI

Markanın küresel internet sitesinde yer alan "faaliyet gösterilen ülkeler" listesinden Ukrayna'nın çıkarıldığı fark edildi. Ülkede az sayıda mağaza hâlen açık olsa da, bu mağazaların da kademeli olarak kapatılacağı bildiriliyor.

GLOBAL STRATEJİ YENİDEN ŞEKİLLENİYOR

English Home, 2010'dan bu yana yurt dışı yatırımlarını hızla artırarak Orta Doğu, Avrupa ve Balkanlar'da önemli bir büyüme kaydetmişti. Ukrayna'dan çekilme kararı, şirketin küresel stratejisini yeniden yapılandırdığı bir döneme denk geliyor. Sektör kaynaklarına göre English Home, bundan sonraki süreçte kaynaklarını daha istikrarlı ve büyüme potansiyeli yüksek pazarlara yönlendirmeyi planlıyor.