Arca Çorum FK yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın antrenman sahasında devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Beraberinde Arca Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın ile birlikte Çorum Belediyesi tarafından yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın alttan ısıtma sistemi ve hibrid uygulaması yapılan antrenman sahalarıyla ilgili bilgiler aldı.

Avrupa takımlarının yanı sıra sadece büyük takımların antrenman sahasında uygulanan hibrid sisteminin bölgede sadece Çorum FK antrenman sahasında uygulandığını belirten Başkan Aşgın tesisin Çorum’a çok yakıştığını belirtti.

Çalışmaları sürdüren İngiliz ekipten de bilgiler alan Aşgın uygulanan hibrid sistemiyle birlikte antrenman sahalarının yaz kış bozulmadan kullanılacağını ifade etti.

Oğuzhan Yalçın ile birlikte değerlendirmelerde bulunan Aşgın “Belediye olarak Arca Çorum FK takımımıza destek vermeye devam ediyoruz. Kulüp tesisleri içerisinde bulunan antrenman sahalarında sezonun bitmesi ile birlikte çalışmalar başlattık. Önce antrenman sahalarının ikisinde de çim kaldırma, drenaj ve tefsiye işlemlerini tamamladık. Küçük antrenman sahasında alttan ısıtma işlemleri de tamamlandı ve hem suni hem de hibrid çim işlemleri devam ediyor. Bu tür uygulama antrenman sahalarında Barcelona, Liverpol gibi büyük takımların yanı sıra Türkiye’de Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Başakşehir Futbol Kulübünde var. Bir de bu uygulama Çorum FK’da var. Hem sentetik hem çim uygulaması, alttan ısıtması olan bir antrenman sahası bölgede yok. Olması gereken de bu. Çorum Şehir Stadyumu dahil birçok stadyumda uygulanan bu sistemin Çorum Futbol Kulübümüzün antrenman sahasında da olması mutluluk verici. Yapılan bu sistem sayesinde antrenman sahaları yaz-kış bozulmadan, futbolcularımızın sağlığına zarar vermeden kullanılabilecek. Çevre düzenlenmeleri konusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ağaçların dikim işlemleri devam ediyor. Çevre düzenlemesinin tamamlanmasıyla birlikte Türkiye’nin en güzel futbol tesisleri olacak. Bu yolun sonu şampiyonluk ve süper lig olsun” ifadelerini kullandı.