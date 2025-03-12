Ünlü şef Ömür Akkor, "Türkiye'nin gastronomi açısından en iyi 3 şehri hangisi?" sorusunu cevapladı. Sıralamada Çorum'u en başa yerleştiren Akkor, Yozgat'ı da hemen peşinde saydı.

Türk mutfağının önemli isimlerinden olan ünlü şef Ömür Akkor, Türkiye'nin en iyi gastronomi şehirleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Şef Ömür Akkor’a göre Türkiye’nin en iyi gastronomi şehirlerinde birinci sırada Çorum ve Yozgat yer alıyor.

Akkor, Çorum ve Yozgat’ı birinci sıraya koyarak az malzeme ile büyük çeşitlilik yaratan mutfak kültürlerine dikkat çekti.

Mutfak teknikleri, malzeme ve geleneğin devamlılığı açısından öne çıkan bu şehirlerde ikinci sırada Mersin yer aldı.

Akkor'a göre üçüncü sırada Malatya şehri yer alıyor.

3'üncü sıraya Tokat'ı da ekleyen Akkor, bu şehirlerin az malzeme ile büyük çeşitlilikler yaratabilen mutfaklarıyla dikkat çektiğini belirtiyor.

Ünlü şef Ömür Akkor, tüm bu illerin gastronomi açısından kendine özgü ve zengin bir kültüre sahip olduğunu vurguladı.