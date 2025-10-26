IMF'ye en çok borcu olan ülke açıklandı. açıklanan 2025 raporunda IMF'ye en çok borçlu ülkeler ortaya çıktı. İşte IMF'nin açıkladığı 2025 raporuna göre en borçlu ülkeler...

IMF'ye en çok borcu olan ülke açıklandı. açıklanan 2025 raporunda IMF'ye en çok borçlu ülkeler ortaya çıktı. İşte IMF'nin açıkladığı 2025 raporuna göre en borçlu ülkeler...

LKELER BORÇ BATAĞINDA!

IMF'den en fazla borç alan ülkeler, genellikle ekonomik dalgalanmalar, yüksek enflasyon oranları ve yetersiz döviz rezervleri gibi zorluklarla mücadele etmektedir.

Borç batağındaki bu ülkeler, IMF kredileriyle mali dengelerini kurmayı ve ekonomik yapılarını güçlendirmeyi hedeflemektedir.

2 8

İŞTE IMF'YE EN FAZLA BORCU OLAN ÜLKE!

20) TANZANYA | 1 MİLYAR DOLAR

19) SENEGAL | 1,06 MİLYAR DOLAR

18) KAMERUN | 1,09 MİLYAR DOLAR

3 8

17) GÜNEY AFRİKA | 1,14 MİLYAR DOLAR

16) SRİ LANKA | 1,26 MİLYAR DOLAR

15) ETİYOPYA | 1,49 MİLYAR DOLAR

14) ÜRDÜN | 1,54 MİLYAR DOLAR

4 8

13) DEMOKRATİK KONGO CUMHURİYETİ | 1,78 MİLYAR DOLAR

12) KOLOMBİYA | 1,87 MİLYAR DOLAR

11) KOSTA RİKA | 1,93 MİLYAR DOLAR

10) BANGLADEŞ | 2,04 MİLYAR DOLAR

5 8

9) GANA | 2,50 MİLYAR DOLAR

8) FİL DİŞİ SAHİLİ | 2,68 MİLYAR DOLAR

7) ANGOLA | 2,90 MİLYAR DOLAR

6) KENYA | 3,02 MİLYAR DOLAR

6 8

5) PAKİSTAN | 6,32 MİLYAR DOLAR

4) EKVADOR | 6,65 MİLYAR DOLAR

7 8

3) MISIR | 8,66 MİLYAR DOLAR

2) UKRAYNA | 11,2 MİLYAR DOLAR

1) ARJANTİN | 31,1 MİLYAR DOLAR

Türkiye ise borcu olmayan ülkeler arasında olduğu için listede yer bulamadı.