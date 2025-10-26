IMF'ye en çok borcu olan ülke açıklandı. açıklanan 2025 raporunda IMF'ye en çok borçlu ülkeler ortaya çıktı. İşte IMF'nin açıkladığı 2025 raporuna göre en borçlu ülkeler...
IMF'ye en çok borcu olan ülke açıklandı. açıklanan 2025 raporunda IMF'ye en çok borçlu ülkeler ortaya çıktı. İşte IMF'nin açıkladığı 2025 raporuna göre en borçlu ülkeler...
LKELER BORÇ BATAĞINDA!
IMF'den en fazla borç alan ülkeler, genellikle ekonomik dalgalanmalar, yüksek enflasyon oranları ve yetersiz döviz rezervleri gibi zorluklarla mücadele etmektedir.
Borç batağındaki bu ülkeler, IMF kredileriyle mali dengelerini kurmayı ve ekonomik yapılarını güçlendirmeyi hedeflemektedir.
28
İŞTE IMF'YE EN FAZLA BORCU OLAN ÜLKE!
20) TANZANYA | 1 MİLYAR DOLAR
19) SENEGAL | 1,06 MİLYAR DOLAR
18) KAMERUN | 1,09 MİLYAR DOLAR
38
17) GÜNEY AFRİKA | 1,14 MİLYAR DOLAR
16) SRİ LANKA | 1,26 MİLYAR DOLAR
15) ETİYOPYA | 1,49 MİLYAR DOLAR
14) ÜRDÜN | 1,54 MİLYAR DOLAR
48
13) DEMOKRATİK KONGO CUMHURİYETİ | 1,78 MİLYAR DOLAR
12) KOLOMBİYA | 1,87 MİLYAR DOLAR
11) KOSTA RİKA | 1,93 MİLYAR DOLAR
10) BANGLADEŞ | 2,04 MİLYAR DOLAR
58
9) GANA | 2,50 MİLYAR DOLAR
8) FİL DİŞİ SAHİLİ | 2,68 MİLYAR DOLAR
7) ANGOLA | 2,90 MİLYAR DOLAR
6) KENYA | 3,02 MİLYAR DOLAR
68
5) PAKİSTAN | 6,32 MİLYAR DOLAR
4) EKVADOR | 6,65 MİLYAR DOLAR
78
3) MISIR | 8,66 MİLYAR DOLAR
2) UKRAYNA | 11,2 MİLYAR DOLAR
1) ARJANTİN | 31,1 MİLYAR DOLAR
Türkiye ise borcu olmayan ülkeler arasında olduğu için listede yer bulamadı.