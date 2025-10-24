Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdiği İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil çok sayıda yerel yöneticisi tutuklu olan CHP için bugün oldukça kritik bir gün.

'Mutlak butlan' ( Özgür Özel'in genel başkan seçildiği 4-5 Kasım kurultayının yok sayılması) riski barındıran davanın dördüncü duruşması Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde saat 10.00'da başladı.

ÖZGÜR ÖZEL YURT DIŞI PROGRAMINI DEĞİŞTİRMEDİ

Hatırlanacağı üzere ana muhalefet kurmayları 'mutlak butlan' veya 'kayyum' olasılığına karşı 15 Eylül duruşması öncesinde, genel merkez ve parti örgütlerinde hazırlık yapmış, eylem planı belirlemişti.

Ancak, dördüncü duruşma öncesinde CHP yönetimi il başkanları, belediye başkanlarının genel merkeze nöbete çağırılması gibi özel bir hazırlık yapmadı.

CHP Genel Başkan Özgür Özel bunun yerine 23 Ekim'de Parti Meclisi'ni 39. Olağan Kurultay hazırlıkları ve tarihini görüşmek üzere topladı.

Ayrıca 25 Ekim'de yapılacak olan İsviçre Sosyal Demokrat Parti kongresine katılım programını değiştirmedi.

Olağanüstü bir karar çıkması durumunda programını iptal edeceği öğrenildi.