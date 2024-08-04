Küresel ekonomik krizin etkilediği son firma Türkiye'de 29 yıldır faaliyet gösteren 07 Uğur Profil A.Ş. oldu.

3 AY SÜREYLE GEÇİCİ MÜHLET KARARI VERDİ

Global ölçekte yaşanan ekonomik krizin etkisiyle yaşadığı mali sıkıntıları aşamayan Türkiye'nin önde gelen otomotiv firmalarından 07 Uğur Profil A.Ş., konkordato talep etti. Otomotiv devi hakkında mahkeme 3 ay süreyle geçici mühlet kararı verdi.

Türkiye'nin önde gelen otomotiv devi 07 Uğur Profil Turizm Otomotiv Nakliyat İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Uysallar Seracılık Tarım İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi ile Hüseyin Uysal ve Mustafa Uysal hakkında geçici mühlet kararı verildi.