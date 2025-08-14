KONYA'nın Karatay ilçesinde Akabe Mahallesi Serkan Sokak'taki bir sitede vatandaşlar, 4. kattaki evden kötü kokuların yayılması üzerine durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri şoke eden bir manzarayla karşılaştı.

YAŞLI ADAM HAYATINI KAYBETMİŞ

İtfaiye ekiplerinin kapıyı açmasının ardından eve giren sağlık görevlileri, Hasan Tahsin Ö'nün (81) hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşlı adamın cesedi bir koltukta bulundu.

AYNI ODADA EŞİNİN CESEDİYLE KALMIŞ

Yatalak hasta olan Hasan Tahsin Ö'nün eşi Aynur Ö. (81) kapının girişinde baygın halde bulundu. Yaşlı kadının kapıyı açmaya çalıştığı ancak başaramadığı ve bitkinlikten bayıldığı belirlendi.

Yatalak hasta olduğu öğrenilen kadın, ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Yaşlı adamın naaşı, incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.