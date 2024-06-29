Amatör futbolda sezonun son iki kategorisinde çeyrek final ve yarı final maçları hafta sonu oynanacak.

U 11 liginde çeyrek final maçları bugün U 12 liginde ise yarı final maçları yarın oynanacak.

U 11 liginde grup maçları sonunda ikinci tura yükselen dokuz takımdan sekizi bugün yarı finale yükselmek için mücadele edecekler.

İtfaiye sahasında oynanan günün ilk çeyrek final maçında saat 16.30’da İtfaiye 1 nolu sahada Çorum Anadolu FK ile Çorum İdman Yurdu takımları karşılaşacak. Saat 18’de ise aynı sahada Osmancık Belediyespor ile HE Kültürspor takımları yarı finalist olmak için mücadele edecek.

İtfaiye 2 nolu sahada saat 17’deki ilk maçta Vefa Devane Gençlikspor ile Hattuşa Gençlikspor karşılaşacak. Bu maçı kazanan takım üçüncü yarı finalist olacak. Aynı sahada saat 18.30’da başlayacak maçta ise Vefa Gençlikspor ile Çorum FK takımları karşılaşacak.

Bu maçı kazanan takım 2 Temmuz Salı günü saat 17’de 1907 Gençlikspor ile yarı finale yükselen son takımı belirlemek için karşılaşacaklar.

U 12’de yarı final maçları yarın

Ertoprak İnşaat U 12 liginde ise yarı final maçları yarın oynanacak.

itfaiye 1 sahasında saat 16.30’da ilk yarı final maçında Mimar Sinan Gençlikspor ile Vefa Gençlikspor karşılaşacak.

Günün ikinci yarı final maçında ise saat 18’de Çorum FK ile dün akşam oynanan Osmancık Belediyespor- Çorum İdman Yurdu baraj maçını kazanan takım karşılaşacak.

Bu iki maçı kazanan takım 3 Temmuz çarşamba günü şampiyonluk kaybedenler ise üçüncülük dördüncülük maçında karşılaşacaklar.