Futbol İl Hakem Kurulu Orta Kuşak Futbol Turnuvası ile U 11 çeyrek final ve U 12 yarı final maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı.

İl Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre haftanın maçları ve yönetecek hakemler şöyle:

ORTA KUŞAK: Kalehisar Kardeşler İveço- Beyaz Saray Düğün Salonları: Abdullah Enes Gökgüney, Uğur Koçak, Hatice Yıldırım. CNR Elektirik- Eker İnşaat: Atahan Demir, Uğur Koçak, Hatice Yıldırım. Çopraşıklı Deli Kadirspor- Bolat Harita Mühendislik: Ismail Sırma, Ömür Soytemiz, Erdal Uncuer. Şah Yapı- Gözde Yapı: Serhat Doğan, Ömür Soytemiz, Erdal Uncuer.

U 11 ÇEYREK FİNAL: Vefaspor- Çorum FK: Mehmet Samet Ünal. Osmancık Belediyespor- HE Kültürspor; Ramazan Boyraz. Devanespor- Hattuşaspor: Mehmet Samet Ünal. Çorum Anadolu FK- Çorum İdman Yurdu: Ramazan Boyraz.

U 12 YARI FİNAL: Mimar Sinan Gençlikspor - Vefaspor: Abdullah Enes Gökgüney. Çorum FK- Osmancık Belediyespor-Çorum İdma Yurdu galibi: Abdullah Enes Gökgüney.