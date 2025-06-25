Amatör futbolda sezonun son iki kategorisinde kupa sahipleri belli oluyor.

Bugün U 11’de yarın ise U 12’de yarı final maçları ile finale yükselen takımlar belli olacak.

Grup ve eleme maçlarını kazanarak yarı finale yükselen dört takım bugün finalist olmak için karşılaşacaklar. İtfaiye sahasında günün ilk maçında saat 15.30’da Vefa Gençlikspor ile Sungurlu Belediyespor ilk finalisti belirlemek için karşılaşacaklar.

Bu maçın ardından ikinci finalist takım ise saat 17.00’de Arca Çorum FK ile Çorum İdman Yurdu maçının galibi olacak. Bugünki maçları kazanan takımlar cumartesi günü şampiyonluk kaybedenler ise üçüncülük dördüncülük maçında karşılaşacaklar.

Hakemler açıklandı

İl Hakem Kurulu U 11 ve U 12 liglerinde bugün ve yarın oynanacak yarı final maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı.

Bugün oynanacak Vefaspor- Sungurlu Belediyespor maçını Emre Çelikcan, Çorum fK- Çorum İdman Yurdu maçını Yunus Emre Tok yönetecek. Yarın oynanacak U 12 yarı final maçlarnda ise Sungurlu Belediyespor-Çorum Anadolu FK maçını Atahan Demir, Çorum FK- Vefaspor maçını ise Ömür Soytemiz yönetecek.