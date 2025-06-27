U 11 yarı final ilk maçında İdman Yurdu takımı Çorum FK karşısında normal süresi 0-0 biten maçın sonunda penaltı atışları sonunda rakibine 5-3 galip gelerek ilk finalist oldu.

İkinci yarı final maçında ise Vefaspor, Sungurlu Belediyespor karşısında 4-0’lık galibiyet ile finale yükselen ikinci takım oldu.

Yarın saat 16.00’da Çorum FK ile Sungurlu Belediyespor üçüncülük dördüncülük maçında karşılaşacak.

Saat 17.00’de ise Vefaspor ve İdman Yurdu takımları ise şampiyonluk maçında mücadele edecekler.