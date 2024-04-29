U 13’de son yarı finalist Osmancık Kandiberspor oldu.
Grup ve eleme maçları sonunda yarı finale yükselmek için Osmancık Kandiberspor ile İl Özel İdarespor takımları yarı finale yükselen son takım olmak için karşılaştı.
İtfaiye sahasında oynanan maçta Osmancık Kandiberspor takımı rakibi önünde baştan sona üstün bir oyun sonunda 5-1 galip gelerek yarı finale yükselen son takım oldu.
U 13’de yarı final maçları 1 Mayıs çarşamba günü İtfaiye sahasında karşılaşacaklar.
Saat 15’de Osmancık Belediyespor ile Vefa Gençlikspor saat 16.30’da ise Ahlatcı Çorum FK ile Osmancık Kandiberspor takımları finale yükselmek için karşılaşacaklar.
U 13’de şampiyon 4 Mayıs cumartesi günü osmancık ilçe sahasında oynanacak final maçı ile belli olacak.