U 14 Final Grubunda ilk yarının son maçları yarın oynanacak.

Ligde ilk iki maçından da galibiyet ile ayrılan Vefaspor takımı ilk yarının son maçında yarın Çorum İdman Yurdu takımı ile karşılaşacak.

Ligde ilk iki maçını gol yemeden kazanarak lider durumda bulunan Vefaspor ile ilk iki maçında gol atamadan kaybeden İdman Yurdu takımları yarın saat 12’de İtfaiye sahasında karşılaşacaklar.

Final Grubunun diğer maçında ise iki maçta üç puanla ikinci sırada bulunan Mimar Sinanspor ile aynı puana sahip Osmancık Kandiberspor takımları ise yarın saat 14’de Mimar Sinan sahasında karşılaşacaklar.

Bu maçı kazanan takımın şampiyonluk umutları devam edecek.

Maçları Soytemiz ve Tekmin yönetecek

U 14 Final Grubunda yarın oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Çorum İdman Yurdu- Vefaspor maçını Ömür Soytemiz yönetecek. Mimar Sinanspor- Osmancık Kandiberspor maçını ise Muammer Tekmen yönetecek.