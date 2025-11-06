U 14 Liginde final grubuna yükselen üç takım belli oldu son takım ise bu hafta sonu oynanacak maçtan sonra belli olacak.

A grubunda İdman Yurdu ve Mimar Sinanspor final grubunu garantiledi.

B grubundan ise Vefaspor liderlikte rahat ikinci çıkacak takım ise hafta sonu oynanacak Osmancık Kandiberspor- Gençlerbirliği maçından sonra belli olacak.

A grubunda zirvedeki iki takım İdman Yurdu ile Mimar Sinan arasındaki maçtan takımlar 0-0 beraberlik ve birer puanla ayrıldılar ve sıralamadaki yerlerini korudular. Gruptan iki takım final grubuna yükselmeyi garantiledi Ligde son iki hafta maçlarında iki takım final grubuna hazırlık yapacaklar.

B grubunda ise Vefa Gençlikspor rakiplerine gol yağdırmaya devam etti ve sekiz maçta attığı gol sayısı 56’ya yükseldi.

Gruptan ikinci olarak çıkacak takım Osmancık Kandiberspor ile Gençlerbirliği arasındaki maçtan sonra belli olacak.

Bu kaçı kazanan takım final grubu için büyük avantaj yakalayacak.

Ev sahibi Osmancık Kandiberspor takımı ilk maçı kazandığı için bu maçta beraberlikte yetebilecek