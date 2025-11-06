Kadınlar Voleybol 2. Liginde Osmancık Belediyespor çıkışını devam ettirdi üçüncü sıraya yerleşti, diğer temsilcimiz ise haftayı bay geçti.

Osmancık Belediyespor ligin yedinci haftasında Çorumderbisinde Arenaspor deplasmanında 3-1 galip gelerek dördüncü galibiyetini aldı ve 12 puanla üçüncü sıraya kadar yükseldi.

Diğer temsilcimiz Çorum Voleybol ise haftayı maç yapmadan geçti.

Ligde sekizinci hafta maçları bu hafta sonunda oynanacak. Temsilcilerimizder Çorum Voleybol 8 Kasım cumartesi günü Baylurt Gençlik Merkezi deplasmanında galibiyet arayacak.

Ligde üçüncü sırada bulunan ve ilk iki iddiasını devam ettirmek isteyen Osmancık Belediyespor kendisi ile aynı puana sahip dördüncü sırada bulunan 52 Çamlıkspor takımı ile evinde oynayacağı maçı kazanarak çıkışını sürdürmek istiyor. Ç

orum Arenaspor ise pazar günü Fındıklı 1974 deplasmanında galibiyet arayacak.