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U 14 liginde üçüncü hafta maçları tamamlandı. Ligin üçüncü haftasında oynanan maçlarda gol düellosuna sahne olan maçta 1907 Gençlikspor Vefa Devane Gençlikspor’u 6-4 yenerek üüç puanın sahibi oldu. Çorum Anadolu FK ise Çorumspor önünde 3-0’lık net skorla galip ayrılmayı başardı.

Sungurlu ilçe sahasında oynanan maççta Hattuşa Gençlikspor takımı Sungurlu Belediyespor’u 4-2 yenerek haftayı üç puanla kapattı. Osmancık ilçe sahasında oynanan maçta ise Osmancık Kandiberspor takımı Osmancık Belediyespor’u 2-1 yenmeyi başardı.

Kargı ilçe sahasında oynanan Kargıgücüspor ile HE Kültürspor arasındaki maçtan ise konuk takım Kültürspor 1-0 galip ayrıldı. Mimar Sinan Gençlikspor, Gençlerbirliği karşısında gol şov yaptı ve 10-1 galip ayrıldı. Vefa Gençlikspor takımı İskilipspor önünde zorlanmadan 9-0’lık net bir galibiyet aldı. Mavi Ay Gençlikspor ise Mecitözü Gençlerbirliği deplasmanında zorlanmadan 4-1 galibiyet ve üç puanla ayrıldı.

Yarınki maçlar ertelendi

U 14 liginde fikstürde yarın oynanması gereken 4. hafta maçları ileri bir tarihe ertelendi. Futbol İl Temsilciliğinden yapılan açıklamada hafta içi maçlarının kulüplere sorun oluşturması ve bitiş tarihinde bir sorun olmaması nedeni ile ileri bir tarihe ertelendi. Ligde hafta sonu oynanacak maçlarla heyecan devam edecek.