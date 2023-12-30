U 16 Liginde dördüncü hafta maçları bugün oynanacak.

İki grupta 16 takımın mücadele ettiği ligde bugün beş maç oynanacak. A grubunda ilk üç maçından galibiyet ile ayrılarak lider durumda bulunan Mimar Sinan Gençlikspor üç maçta beş puanla üçüncü sırada bulunan İskilipgücüspor ile karşılaşacak.

Grubun diğer maçında ikinci sırada bulunan Gençlerbirliği ise Maviay Gençlikspor karşısında kazanarak final grubu için avantajını korumak amacında.

Sungurlu Belediyespor ise sahasında Kültürspor önünde kazanarak iddiasını devam ettirmek istiyor.

B grubunda ise dördüncü hafta maçlarında kayıpsız zirvede bulunan Hattuşa Gençlikspor haftayı bay geçerken iki maçınıda kazanarak iddiasını sürdüren Çorum Anadolu FK ise grubun puansız takımı Çorumspor karşısında kazanarak liderliğe oturmak istiyor.

Grubun diğer maçında ise Osmancıkgücüspor sahasında Alaca Belediyespor karşısında kazanarak iddiasını devam ettirmek amacında.