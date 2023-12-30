Amatör futbolda bugün ve yarın oynanacak U 14, U 16 ve 1. Amatör Küme maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

1. Amatör Küme’de 15 puanlı Gülabibeyspor ile 12 puanlı İskilipspor arasındaki maçı Ramazan Boyraz yönetecek. İl Hakem Komitesinden yapılan açıklamaya göre haftanın maçları ve hakemleri şöyle:

1. AMATÖR KÜME: Gülabibeyspor- İskilipspor: Ramazan Boyraz, Ömer Bingöl, Sefa Kabak. Kargıserispor- HE Kültürspor: Abdullah Enes Gökgüney, Özkan Dağ, Emrecan Aslan. Alaca Belediyespor- Ulukavakspor: Mehmet Samet Ünal, Hatice Yıldırım, Fatih Koçak. İskilipgücüspor- Mimar Sinanspor: Ertuğrul Ramazan Boyraz, Çiğdem Varan, Uğur Koçak.

U 14 LİGİ: Çorumspor- 1907 Gençlikspor: Batuhan Gelgeç. Osmancık Kandiberspor- Devanespor: Özkan Dağ. Çorum Anadolu FK - HE Kültürspor: Uğur Koçak. Osmancık Belediyespor- Kargıgüüspor: Mertcan Öğreten. Gençlerbirliği- Hattuşa Gençlikspor: Ömür Soytemiz, Mimar Sinanspor - Vefaspor: Batuhan Gelgeç. Mecitözü Gençlerbirliği- Sungurlu Belediyespor: Mertcan Öğreten. Maviay Gençlikspor- İskilipspor: Batuhan Gelgeç.

U 16 LİGİ: Gençlerbirliği- Maviay Gençlikspor: Abdullah Enes Gökgüney, Sefa Kabak, Merve Esen. Mimar Sinanspor- İskilipgücüspor: Serhat Doğan, Fatih Koçak, Sultan Sol. Çorum Anadolu FK- Çorumspor: Ramazan Boyraz, Uğur Koçak, Bahar Çakıcı. Sungurlu Belediyespor- HE Kültürspor: Ömür Soytemiz,Ömer Bingöl, Nesgidar Abukan. Osmancıkgücüspor- Alaca Belediyespor: Emrecan Arslan, Özkan Dağ, Mertcan Öğreten.