Çınarlar Boya İnşaat U 16 liginde gruplarda son maçlar öncesinde final grubuna yükselen dört takımda büyük oranda belli oldu.

A grubunda haftanın kritik maçında ikinci sırada bulunan Gençlerbirliği ile üçüncü sırada bulunan HE Kültürspor takımları karşılaştı.

Kültürspor maçı 4-0 gibi net bir skorla kazanarak son maçlar öncesinde 16 puanla final grubu için büyük avantaj yakaladı.

Gençlerbirliği ise 14 puanda kaldı ve son haftaya üçüncü olarak girdi. Mimar Sinan Gençlikspor ise Maviay karşısında zorlanmadan 5-0 galip ayrılarak dokuzuncu maçından da üç puanla ayrılarak yoluna kayıpsız devam etti.

İskilipgücüspor ise Sungurluspor deplasmanında 4-2 kazanarak 13 puanla dördüncü sırada son haftaya girdi.

Bu grupta Mimar Sinan final grubunu haftalar önce garantiledi. Kültürspor ise son maçındaki Gençlerbirliği galibiyeti ile büyük avantaj yakaladı.

Kültürspor gruptaki son maçında Sungurluspor ile karşılaşacak. Kültürspor bu maçtan bir puanla ayrılması halinde bile final grubuna yükselen son takım olacak.

Kültürspor’un mağlup olması halinde ise Gençlerbirliği maçı kazanırsa final grubuna yükselen takım olacak.

B grubunda ise final grubuna yükselen iki takımda belli oldu. Çorum Anadolu FK yedi maçınıda kazanarak lider olarak final grubuna yükselti.

Hattuşa Gençlikspor ise evinde Alaca Belediyespor önünde 4-2 kazanarak gruptan ikinci olarak final grubuna yükselmeyi başardı.

Grupta son hafta maçlarında Çorum Anadolu FK ile Çorumspor karşılaşırken diğer maçta Osmancıkgücü Alaca Belediyespor deplasmanına gitmeyeceği için ev sahibi takım hükmen galip geldi.

U 16 grup maçlarının ardından final grubu heyecanı dört takımlı çift devreli olarak gelecek hafta sonunda oynanacak maçlarla başlayacak.