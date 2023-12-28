Çınarlar Boya U 16 liginde üçüncü hafta maçları sonunda A grubunda Mimar Sinan B grubunda ise Hattuşa Gençlikspor takımları yollarına kayıpsız devam ederek final grubu yolunda avantaj yakaladılar.

A grubunda üçüncü hafta maçlarında Mimar Sinan Gençlikspor, Maviay Gençlikspor önünde aldığı 8-0’lık galibiyet ile üçüncü maçından da üç puanla ayrıldı ve liderliğini devam ettirdi. Haftanın kritik maçında ise Gençlerbirliği, HE Kültürspor önünde zorlu mücadeleyi 2-1 kazanarak final grubu yolundaki avantajını devam ettirdi. Kültürspor ise yarıştan koptu. Grubun diğer maçında ise İskilipgücüspor ile Suungurluspor takımları 2-2 berabere kalarak final grubu yolunda ikişer puan kaybettiler.

B grubunda ise Hattuşa Gençlikspor üçüncü maçında Çorumspor’u 7-0 gibi farklı skorla yenerek yoluna kayıpsız devam etti ve final grubunu garantiledi. Osmancıkgücüspor ise Çorumspor önünde 7-0 galip geldi ve ilk galibiyetini aldı.

U 16 liginde dördüncü hafta maçları bu hafta sonu oynanacak. A grubunda lider Mimar Sinan final grubu mücadelesi veren İskilipgücüspor ile karşılaşırken ikinci sırada bulunan Gençlerbirliği ise Maviay Gençlikspor önünde final grubu bileti için mücadele edecek. Sungurlu ise sahasında Kültünspor’u konuk edecek.

B grubunda lider Hattuşa Gençlik haftayı bay geçecek. İkinci sıradaki Anadolu FK Çorum ile mücadele ederken Osmancıkgücü ise sahasında Alaca Belediyespor’u konuk edecek.