U 15’de Çorum Şampiyonu Vefaspor takımı Çankırı grubunda mücadele edecek.

Futbol Federasyonu Amatör İşler Kurulu U 15 1. Kademe grup merkezlerini açıkladı. 6’şar takımlı 24 grup merkezinde oynanacak maçlarda 144 kulüp mücadele edecek.

Çorum şampiyonu Vefa Gençlikspor 15-18 Mayıs tarihlerinde Çankırı’da yapılacak grup maçlarında Ankara’dan iki takım, Yozgat, Kırşehir ve Kırıkkale takımları ile karşılaşacak. Altı takımın iki grupta tek devreli maçlar sonunda iki grup birincisi finalde karşılaşacak ve kazanan takım yarı final grubuna yükselecek.