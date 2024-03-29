Namsan U 17 Ligi altıncı hafta maçları sonunda yeni lider Mimar Sinan Gençlikspor oldu.

Ligde ilk beş maç sonunda lider durumda bulunan Gençlerbirliği en yakın rakibi konumundaki Mimar Sinan Gençlikspor ile oynadığı maçta sahadan 2-0 galip ayrılan Mimar Sinan takımı grupta yoluna kayıpsız devam ederek haftayı lider olarak kapattı.

Ligin diğer kayıpsız takımı İskilipgücüspor ise Hattuşa Gençlikspor deplasmanında zorda olsa 2-1 kazanarak beşinci maçından da üç puanla ayrılarak 15 puanla liderle aynı puanla ikinci sırada bulunuyor.

HE Kültürspor, Buharaspor karşısında aldığı 8-1’lik farkmı galibiyet ile üçüncü üç puanını aldı ve puan sıralamasında dördüncü sıraya yükseldi ve play-off umutlarını devam ettirdi.

Ligde alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren iki takım Sungurluspor ile Alaca Belediyespor arasındaki maçtan ise takımlar gol düellosundan 4-4 beraberlik ve birer puanla ayrıldılar.

U 17 liginde yedinci hafta maçları yarın oynanacak.

İlk beş sırada bulunan takımların birbirleri ile oynayacakları maçlar play-yolunda oldukça kritik.

Ligde ilk iki sırada bulunan İskilipgücüspor ile Mimar Sinan takımları yarın İskilip ilçe sahasında karşılaşacaklar.

Diğer kritik maçta ise üçüncü sıradaki Gençlerbirliği ile beşinci sıradaki Osmancıkgücüspor takımları arasında oynanacak.

Kültürspor ise Alaca deplasmanında galibiyet serisini sürdürmek için mücadele edecek.