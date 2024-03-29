Ata Sporumuz Güreşi Koruma ve Yaşatma Derneği ile Şehit Mustafa Solak İmam Hatip Lisesi tarafından birlikte düzenlenen iftar yemeği yoğun katılım ile yapıldı.

Şehit Mustafa Solak Anadolu İmam Hatip Lisesi yemekhanesinde verilen iftar yemeğine Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, Adil Candemir Güreş Eğitim Merkezi Müdürü Rıfat Ceylan, Okul Müdürü Abdullah Öncül, Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı, Ata Sporu Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Uğur Çadır ile birlikte güreşçiler ve aileleri büyük ilgi gösterdiler,

İftarın ardından yapılan dua sonrası yapılan konuşmalarda Milli Eğitim Müdürü Ata Sporunun gelişimi için ellerinden gelen katkıyı verdiklerini ve kurdukları kulüp bünyesinde çalışmaların devam ettiğini belirterek böyle bir organizasyonda bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Uğur Çadır ve Ferhat Arıcı’da güreş ailesi ile birlikte iftar yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek katılan herkese teşekkür ettiler.