U 17 Ligi’nde beşinci hafta maçları sonunda Gençlerbirliği liderliğini devam ettirirken Mimar Sinan ve Osmancıkgücü yollarına kayıpsız devam ederek play-off yolundaki avantajlarını devam ettirdiler.

Ligde beşinci hafta maçları cumartesi günü oynandı. Maç fazlası ile lider durumda bulunan Gençlerbirliği beşinci maçında dördüncü galibiyetini Hattuşa Gençlikspor’u 2-0 yenerek aldı ve liderliğini devam ettirdi.

Haftanın üst sıraları yakından ilgilendiren maçında Mimar Sinan Gençlikspor play-off mücadelesi veren Osmancıkgücüspor deplasmanında 7-0 gibi farklı skorla galip gelerek dördüncü maçından da üç puanla ayrıldı.

Haftanın diğer kritik maçında ise İskilipgücüspor sahasında konuk ettiği Kültürspor önünde tek golle üç puanı alarak ayrıldı ve play-off yarışına devam dedi.

Ligde galibiyeti bulunmayan iki takım Buharaspor ile Sungurluspor arasındaki maç ise başladığı gibi 0-0 beraberlik ile bitti ve iki takımda ilk puanlarını aldılar.