Beltaş 2. Amatör Küme’de A grubunda dördüncü maçlar oynandı.

Grupta Mecitözü Gençlerbirliği takımı yeni lider oldu.

Grupta ilk iki mücadelesi veren takımların sayısı fazla olması nedeni ile her maç zorlu.

Sezona kötü başlayan Mecitözü Gençlerbirliği geçen hafta Alaca deplasmanında kazandıktan sonra bu haftada evinde Düvenci Belediyespor’u 3-1 yenerek ikinci galibiyetini alarak 6 puanla grupta liderliğe yükseldi.

Haftanın diğer maçında ise sezonun ilk iki haftasında galibiyet alamayan iki takım Alacagücüspor ile Sungurluspor arasındaki maçtan ev sahibi takım 7-1 gibi farklı skorla galip ayrılarak yarışta 'bende varım' dedi.

Ligde bu hafta sonu yerel seçim nedeni ile maç olmayacak. 2. Amatör Küme’de ilk yarı 7 Nisan pazar günü oynanacak maçlarla sona erecek.