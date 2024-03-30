Bölgesel Gelişim Ligi U 17’de Ahlatcı Çorum FK şampiyonluğu garantilemiş olarak gittiği sezonun son maçında Ispartaspor’a 3-1 yenildi.

Gruptaki son maçına sarı kart cezalısı ve sakatlıklardan dolayı eksik gittiği Ispartaspor deplasmanında öne geçmesine karşın ikinci yarıda yediği gollerle 3-1 mağlup oldu.

10. dakikada Çorum FK penaltıdan Yunus’un attığı golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi takım 28. dakikada kazandığı penaltıyı Barlas’ın gole çevirmesi ile karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 beraberlikle sona erdi.

İkinci yarının başında ev sahibi takım Barlas ile 2-1 öne geçti 58. dakikada Atila’nın golü ile Ispartaspor 3-1 öne geçti ve kalan bölümde Çorum FK’ya gol izni vermedi ve karşılaşmayı 3-1 kazandı.

Ahlatcı Çorum FK sezonu 47 puanla lider olarak bitirirken Isparta 32spor ise 33 puanla üçüncü olarak ligi tamamladı.