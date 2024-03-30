Amatör Futbolda bugün ve yarın oynanacak U 13 ve U 13 ligi maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

İl Hakem Komitesinden yapılan açıklamaya göre U 17 liginde namağlup ve kayıpsız devam eden İskilipgücüspor ile Mimar Sinanspor arasındaki maçı İsmail Sırma yönetecek.

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İl Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre haftanın maçları ve yönetecek hakemler şöyle:

U 17 LİGİ: İskilipgücüspor- Mimar Sinanspor: İsmail Sırma, Uğur Koçak, Sefa Kabak. Alaca Belediyespor- HE Kültürspor: Muammer Tekmen, Mertcan Öğreten, Berkay Uygungöl. Gençlerbirliği- Osmancıkgücüspor: Ramazan Boyraz, Fatih Koçak, Nezgidar Abukan. Buharaspor- Hattuşaspor: Atahan Demir, Özkan Dağ, Sultan Sol.

U 13 LİGİ: Osmancık Kandiberspor- 1907 Gençlikspor: Ömür Soytemiz. İskilipgücüspor- Sungurlu Belediyespor: Sefa Kabak. Gençlerbirliği- Çorumspor: Serhat Doğan. Mecitözü Gençlerbirliği- Mimar Sinanspor: Abdullah Enes Gökgüney. Çorum Anadolu FK- Osmancık Belediyespor: Ertuğrul Ramazan Boyraz. Hattuşaspor- Alaca Belediyespor: Ömür Soytemiz.

Editör: Fatih Akbaş