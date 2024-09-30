Bölgesel Gelişim Ligi U 17’de Çorum FK sezonun ilk maçında sahasında Düzcespor ile 0-0 berabere kaldı.

Cumartesi günü Devane sahasında oynanan maça iki takımda kontrollü başladı.

Ev sahibi Çorum FK savunmadan topla çıkarak oyun kurmaya çalışırken konuk takım ise kanatlardan uzan toplarla gol aradı.

Çorum FK özellikle orta sahada topa sahip olmakta zorlandı ve konuk takımda geliştirdiği ataklarla etkili oldu.

Bu pozisyonlarda kaleci Timurhan yaptığı kurtarışlarla konuk takıma gol izni vermedi. İlk yarı 0-0 bitti.

İkinci yarıda Çorum FK daha çok golü düşünmesine karşın üçüncü bölgede üretmekte zorlandı ve Düzcespor ile ilk maçından 0-0 beraberlik ve bir puanla ayrıldı.

İki takımda henüz lige hazır olmadıklarını gösterdi.