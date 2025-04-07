Çorum FK U 19 takımı sahasında aynı puana sahip Kastamonuspor’u ikinci yarıdaki etkili oyunu ile 3-1 yenerek play-off yolunda önemli bir engeli daha aştı.

Haftaya bir maç eksiği ile aynı puanla başlayan Çorum FK U 19 takımı ile Kastamonuspor arasındaki maça Çorum FK kötü başladı ve 6. dakikada Burak’ın attığı golle mağlup duruma düştü.

Bu gole İsmet ile cevap veren Çorum FK ilk yarıyı bu skorla tamamladı. İkinci yarıya çok daha etkili başlayan Çorum FK 48. dakikada Emir’in golü ile öne geçen kırmızı siyahlı takım 59. dakikada Usaini Hassan’ın golü ile farkı ikiye çıkardı ve rahatladı.

Maçın kalan bölümünde rakibine gol izni vermeyen Çorum FK sahadan üç puanla ayrılarak 39 puanla ve bir maç eksiği ile ikinci sıradaki yerini korudu.