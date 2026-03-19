Çorum Taekwondosu adına son dönemde yaşanan olumlu gelişmeler devam ediyor.

Antalya’da önümüzdeki hafta başlayacak 13. Türkiye Open Turnuvasında ilimizden bir sporcu ve antrenör milli takımda görev yapacak.

24-31 Mart tarihleri arasında Antalya’da yapılacak olan 13. Türkiye Open Uluslararası turnuvada Çorum Öncüspor kulübü sporcusu Tugay Yolal milli takımda mücadele edecek.

Yıldızlarda Avrupa ikinciliği bulunan milli sporcu bu yıl gençlerde gerek okullar gerekse Türkiye Şampiyonasında kazandığı başarılar ile milli takıma davet edildi.

Gençler Türkiye Taekwondo Şampiyonasında ilk ikiye giren sporcuların mücadele edeceği turnuvada elde edilecek dereceye gire ülkemizi Avrupa Şampiyonasında temsil edecek sporcular belirlenecek. Tugay Yolal’ın antrenörleri İlhan Aşkın ve Arif Atak başarılı sporcuların başta ailesine, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Temsilcisi İshak Kepçeli’ye ve Öncüspor Başkanı Mustafa Yüksel’e teşekkür ettiler ve sporcularına uluslararası turnuvada başarılar dilediler.

Turnuvada genç milli takım teknik heyetinde ilimizde Taekwondo çalışmalarında elde ettiği dereceler ile öne çıkan başarılı antrenör Halil Özduran da görev yapacak.

Halil Özduran kendisini bu göreve layık gören Federasyon Başkanı Bahri Tanrıkulu’na teşekkür etti.