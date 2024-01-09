Erkekler Voleybol 2. Lig 3. grupta onuncu hafta maçları sonunda Sungurlu Belediyespor 22 puanla üç takımın sıralamasında ikinci sırada yerleşti.

Ligde önceki hafta Düzce deplasmanında mağlup olarak final grubu yolunda ağır yara alan Sungurlu Belediyespor yarışa tamam mı devam mı niteleğindeki maçta Maliye Voleybol’u taraftarının desteği ile 3-1 kazanarak yarışa yeniden ortak oldu.

Düzce Belediyespor ise Başkent Beşiktaşlılar deplasmanından 3-1’lik galibiyet ile dönerek set averajı ile liderliğe yükseldi.

Ligde son dört haftalık periyoda üç takım 22’şer puanla giriyorlar. Sungurlu Belediyespor kalan dört haftada üç maçını deplasmanda oynayacak.

Bu hafta sonu Tusasşspor ile deplasmanda karşılaşacak temsilcimiz sonraki maçında Başkent Beşiktaşlılar ile Ankara’da karşılaşacak.

Evindeki tek maçta 28 Ocak’ta evinde Çankırı Birlikspor ile karşılaşacak olan Sungurlu Belediyespor sezonun son maçında ise Ankara Barosu ile Beştepe Voleybol sahasında karşılaşacak.

Sungurlu Belediyespor bu maçları üçer puanla kapatması halinde ligi play-off potasında tamamlayacak.

Sungurlu Belediyespor antrenörü Mustafa Özdemir zor bir maçı taraftarlarının desteği ile kazanarak play-off yolunda önemli bir adım attıklarını belirterek mücadele veren sporcularını maç boyunca takımlarına destek veren taraftarlara teşekkür etti.