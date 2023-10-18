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Karadeniz gazında ücretsiz 25 m3 doğalgaz uygulaması 1 Mayıs 2024 tarihine kadar devam edecek.

Ayda 50 m3 gaz tüketen bir konutun gaz bedelinin yarısını devlet karşılayacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fatih Sondaj Gemisi'nin Karadeniz'de yaptığı keşifler sonrası vatandaşa verdiği ücretsiz doğalgaz müjdesinde sözler tutuldu.

Nisanda tüm doğalgaz ödemelerini devlet karşılarken, o tarihten bu güne kadar da 25 metreküp doğalgaz vatandaşa ücretsiz olarak veriliyor. İlkbahar ve yaz aylarında doğalgaz tüketimleri oldukça düşen milyonlarca vatandaş son 3-4 aydır doğalgaz faturası ödemezken, artık havaların soğuması ve doğalgaz vanalarının açılması ile birlikte bu aydan itibaren 25 metreküpü ücretsiz olmak üzere fatura ödemeleri yeniden başlayacak.

HER AY 25 METREKÜP

Başkan Erdoğan, Fatih Sondaj Gemisi'nin Karadeniz'de keşfettiği 710 milyar metreküplük doğalgazın Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nde karaya çıkarılması töreninde yaptığı açıklamada konut, ibadethane ve Cemevi abonelerinden 1 ay boyunca doğalgaz ücreti alınmayacağı ve 25 metreküpe denk gelen bedelin 1 yıl boyunca ücretsiz olacağına dair müjde vermişti.