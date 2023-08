Tahmini Okuma Süresi: dakika

Tarihinde ilk kez 1. ligde mücadele edecek Çorum FK’nın maçlarını oynayacağı Yeni Şehir Stadyumunda hummalı çalışma devam ediyor.

Stadyumda başlatılan çalışmaları önceki gün yayıncı kuruluş Beinsports dün de TRTspor ve Futbol Federasyonu yetkilileri çalışmaları yarında incelediler.

Futbol Federasyonu’ndan gelen yetkili isim Çorum Şehir Stadyumunun 1. lige değil UEFA Standartlarında bir alt yapıya kavuşturulduğunu söyledi.

İsmini belirtmeyen Futbol Federasyonu Yetkilisi Çorum FK’nın 1. lige yükselmesinin ardından Federasyon Başkanının milli maçlar ve diğer play-off finalleri gibi maçların Anadolu illerinde oynanmasını istediğini bu yüzden yeni yapılan stadyumların bulunduğu ligin değil en üst ligin şartlarına uygun hale getirilmesini istediğini söyledi.

Türkiye’de tüm illeri gezdiğini ve stadların eksiklerini belirleyerek rapor verdiklerini Çorum’a da 17 Haziran’da geldiklerini belirten Futbol Federasyonu yetkilisi ‘Geldiğimiz gün hazırladığımız raporu İl Müdürlüğüne verdik. O tarihten itibaren hemen hemen her gün Çorum’dan İl Müdürümüzün telefonu ile uyandım.

Gerçekten işi tamamlamak için büyük çaba harcadılar ve çalışma yaptılar. Ben ülkenin her ilindeki stadlara gidiyorum. Bu kadar istekli ve çalışan İl Müdürlüğü bulmak mümkün olmuyor. Ekim ayında bu stadyumda bayan milli takım maçı oynanacak. Standarlarımızı onun için en üst düzeyde tuttuk ve ona göre planlama yaptık.

Şu anda Olimpiyat Stad’ında Fenerbahçe Stad’ında olmayan imkanları yaptık. Naklen yayın için gerekli tüm şartlar yerine getirildi. Stadyum dışında kurulması gereken yayın odası on modern sistemle kuruldu. Naklen yayın aracı bu odaya yaklaşarak kabloları kullanarak anında hizmete girecek.

Tüm kapılarda turnike ve yüz tanıma sistemi kuruldu. Stadyumun hiç bir kapısından görevlilerde dahil kartını okutmadan stada giremeyecek. Saha içindeki basın mensupları için interneti bulunan 50 kişilik saha içinde çalışma odası, basın tribünündeki çalışanlar içinde aynı sistemde tribün altındaki bölümdeki odaları kullanıma hazır. Maç sonu canlı basın toplantısı odası, tüm elektirik aksamlarının bağlantıları tamamlandı. Pasolig tarafından istenen sistemler kuruldu ve denemesi bu hafta içinde yapılacak ve hizmete hazır hale gelecek. Stadyum içinde ve dışında toplam 160 adet kamera montajı yapıldı. Bu kameralar sayesinde yüz tanıma sistemi ile girmemesi gereken yere girenler anında görülecek ve gerekli cezai işlem uygulanacak’ dedi.

Stadyumda geçen sezon kırılan koltuklar içinde ihale sürecinin tamamlandığı yüklenici firmanın koltuk üretimine geçtiğibir kaç gün içinde üretilenlerin montajına başlanacağı ve ligin ilk maçına kadar büyük oranda tamamlanacağı belirtildi.