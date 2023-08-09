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U 17 Avrupa Badminton Şampiyonasında milli takım finalde kaybederek ikinci oldu ve büyük bir başarıya imza attı.

Milli takımda Çorum’dan iki sporcu ve bir psikoteparist bulunuyor.

4-8 Ağustos tarihleri arasında Litvanya’nın Vilnius şehrinde yapılan ve 40 ülkenin mücadele ettiği U 17 Badminton milli takımında Osmancık Koyunbaba Badmintonspor kulübünden Mehmet Can Töremiş ile aslen Osmancıklı olan ve Ankara’da Egospor’da spor yaşantısını sürdüren Mert Seven milli takımda sporcu olarak mücadele ederken Çorumlu İç Hastalıkları Uzmanı ve Psikoterapist Timur Harzadın da kafilede görev yaptı.

Sırası ile Letonya, Güney Kıbrıs ve Litvanya’yı yenerek çeyrek finale yükselen milli takım bu turnu Çek Cumhuriyetini yenerek yarı finale yükseldi.

Yarı final maçında Ukrayna ile nefes kesen bir mücadele veren milli takım bu maçıda 3-2 kazanarak finale yükseldi.

Dün sabah finalde Danimarka ile karşılayan U 17 Badminton milli takımı çok iyi mücadele ettiği maçı 3-0 kaybederek Avrupa ikincisi oldu.