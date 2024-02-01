Başkentte 8-10 yaş arası dört çocuğu yardım etmeleri bahanesiyle evinin alt katına indirerek cinsel istismar girişiminde bulunan ve bir çocuğun cinsel organını ısırarak koparan sanık Evren Demirci hakkında 111 yıla kadar hapis cezası istendi.

Ankara’nın Sincan ilçesinde 10 Ağustos 2023 günü gerçekleşen olayda aynı mahallede oturan Evren Demirci (43) yaşları 8-10 arası değişen dört çocuğun yanına gelerek, “Beni bodruma indirin, bana yardım edin” diyerek yardım istedi.

Çocukların yardım etmesinin ardından Demirci çocukların pantolonunu indirmeye çalıştı.

Bunu gören çocuklar kaçmaya çalışırken içlerinden birisi takılarak düştü. Durumu fırsat bilen sanık Demirci küçük çocuğu bodrum katta bulunan kömürlük içine alarak, pantolonunu indirdi.

Demirci, daha sonra küçük çocuğun cinsel organını ısırarak kopardı. Yaşanan olayına ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye güvenlik ekipleri geldi.

Demirci’yi yakalayan ekipler emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçmesi için hastaneye sevk etti.

Buradaki işlemleri de tamamlanan Demirci sevk edildiği nöbetçi sulh ceza mahkemesince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

“Cinsel organından ısırdı”

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan mağdur çocuklardan A.K., “9 yaşındayım. Sokakta oynarken adam bizi çağırdı, ‘Beni aşağı indirin, size lolipop vereceğim’ dedi. H.A’nın elinden tuttu, bodruma çekti.

H.A kaçmaya çalıştı, ayağı demire takıldı, adam H.A’yı ayağından tuttu çekti cinsel organından ısırdı, biz kaçtık, annesine söyledik. H.A bağırarak dışarı çıktı, polisler geldi” dedi.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafında başlatılan soruşturma tamamlanırken, Demirci hakkında ‘basit cinsel istismar, nitelikli yaralama, nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarında 111 yıla kadar hapis talebiyle Ankara Batı 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açtı.