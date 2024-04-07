Uğurludağ ilçesinde seçimlerin ardından başlayan gerginlik devam ediyor.

İlçede son olarak AK Parti İlçe Başkanı Ömer Kiday’ın işyeri kimliği belirsiz kişilerce kurşunlandı.

AK Parti İlçe Başkanı Ömer Kiday, saldırı hakkında yaptığı açıklamada, seçimin sonucunu hazmedemeyen bazı kişiler tarafından ilçede bir takım olayların çıkarıldığını iddia etti.

İşyerinin kurşunlanmasının da aynı kişiler tarafından yapılmış olabileceğini dile getiren Kiday, faillerinin bulunacağına inandığını belirterek, “Devletimize ve güvenlik güçlerimize güveniyoruz. Yapılan saldırılar yanlarına kalmayacaktır. Biz aynı memleketin insanlarıyız. Bu saldırılar kimseye fayda sağlamaz. Uğurludağlı hemşehrilerimi sükunete çağırıyorum” dedi.