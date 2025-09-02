Çorum 'un Uğurludağ ilçesinde tohum eleme tesisinin inşaat aşaması tamamlandı.

Uğurludağ Belediyesi ve Uğurludağ Ziraat Odasınca ilçedeki tarımsal üretimi artırmak amacıyla yapımına başlanan tohum eleme tesisinin inşası bitirildi.

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansınca (DOKAP) desteklenen proje kapsamında tesisin makine ve ekipmanları tedarik edilecek.

Uğurludağ Belediye Başkanı Remzi Torun, tesisin en kısa sürede hizmet vermeye başlaması için çalıştıklarını söyledi.

Torun, "Tesisin kurulmasındaki en büyük amacımız tarım alanında kaliteli elenmiş temiz tohum ihtiyacını karşılamak, tarımın bilinçli şekilde yapılmasını sağlamak ve üretkenliği artırmaktır. İnşaat aşaması tamamlanan tohum eleme tesisinin en kısa sürede makinelerinin kurulumu da yapılarak hizmete açılacak. Uğurludağ halkına hayırlara vesile olmasını temenni ederim." dedi.