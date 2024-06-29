Çorum'un Uğurludağ ilçesinde AK Partililer ile MHP'liler arasındaki seçim gerilimine Vali Zülkif Dağlı el attı.

Uğurludağ’da çıkan olaylar nedeniyle her iki taraf arasında yaşanan ve 31 Mart’tan günümüze kadar süren tartışmaları azaltmak amacıyla Vali Dağlı taraflarla görüşerek gergin ortamın ortadan kaldırılmasını istedi.

Toplantıya AK Parti Çorum Milletvekilleri Oğuzhan Kaya, Yusuf Ahlatcı, MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, AK Parti İl Başkanı Murat Günay, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Uğurludağ Belediye Başkanı Remzi Torun, AK Parti Uğurludağ İlçe Başkanı Ömer Kiday ve MHP Uğurludağ İlçe Başkanı Şuayip İpek katıldı.

Toplantıya ilişkin fotoğraf Çorum Valiliği resmi sosyal medya hesabından paylaşılırken, toplantıya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.