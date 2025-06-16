Uğurludağ Belediyesinin, mevcut güneş enerjisi santralinin kapasitesini iki katına çıkarmak üzere çalışmaları sürüyor.

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Uğurludağ Belediye Başkanı Rezi Torun, yaptığı yazılı açıklamada, 2019'da inşa ettikleri 1 megavat kapasiteli güneş enerjisi santralinin yanına aynı kapasiteye sahip ikinci santralin kurulması için çalışma başlattıklarını bildirdi.

İkinci santral için kamulaştırma çalışmalarının bittiğini ve bağlantı anlaşmasının yapıldığını belirten Torun, "Proje kısa süre içerisinde ihaleye çıkılıp yapımına başlanacaktır. Kısa sürede başlayacağımız yaklaşık 1 megavat büyüklüğündeki yeni güneş enerji santrali tüm ilçeye hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Editör: Anadolu Ajansı