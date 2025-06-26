İlimizi ve ülkemizi Avrupa-Dünya Kick Boks Şampiyonalarında başarı ile temsil eden Abdussamet Uğurlu’ya sponsor desteği Çorum Autox Premium Service sahibi genç iş adamı Serhat Karakaya Abdussamet Uğurlu’ya sponsorluk desteğine bulundu.

Temmuz ayının ilk haftasında Türkiye Şampiyonası ardından da yedisinde Askeri Oyunlar Dünya Şampiyonası için Tayland’a gidecek olan Abdussamet Uğurlu’ya bu zorlu maçlar öncesinde Serhat Karakaya sponsorluk desteği verdi.

Serhat Karakaya milli sporcunun katıldığı ulusal ve uluslararası müsabakalarda ilimizi ve ülkemizi en güzel şekilde temsil ettiğini belirterek ‘Bir Çorumlu olarak onun bu başarılarından gurur duyuyoruz. Onun destek verilmesi halinde daha büyük başarılara imza atacağına inanıyoruz.

Toplum sağlığı için sporun ne kadar önemli olduğu artık herkesin bildiği bir gerçek. Böyle başarılı sporcular çocuklarımız ve yeni başlayan gençlerimiz için çok güzel bir rol model oluşturuyorlar. Kendisini bu yıl çok yoğun bir maç takvimi var. Bizde Çorum Autox Premium servis olarak onların yanında olacağız ve elimizden gelen desteği vereceğiz. Kendisine katılacağı zorlu müsabakalarda başarılar diliyorum’ dedi. Abdussamet Uğurlu bu anlamlı katkısı ve desteği nedeni ile Serhat Karakaya’ya teşekkür etti ve kendisine yeni şampiyonluk getirme sözü verdi.