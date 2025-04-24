Çorum Ülkü Ocakları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle geleceğimizin teminatı çocuklar için stant açarak etkinlik düzenledi.

Kadeş Barış Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte Ortaöğretim ve Asena Birimi çocuklara hediyeler vererek, el baskısı, yüz boyama gibi etkinliklerle eğlenceli vakit geçirmelerini sağladılar.

Çorum Ülkü Ocakları İl Başkanı Orhan Tosik, “Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Milli Mücadelemizin kahramanlarını ve aziz şehitlerimizi Türkiye Büyük Millet Meclisimizin 105. açılış yıldönümü vesilesiyle rahmet ve minnetle anıyor, geleceğimizin teminatı çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyoruz” dedi.