FATİH AKBAŞ

Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan ihalenin ardından restorasyonun başladığı Murad-i Rabi Ulu Cami’nde çalışmalar hızla devam ediyor.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Ulu Camii’de incelemede bulunarak çalışmaların son durumu hakkında yetkililerden bilgiler aldı.

Çorum’un manevi ve tarihi yapılarından, Ulu Camii'nde restorasyon çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Başkan Aşgın, “Çok nahif güzellikler çıkmış ortaya. Ecdat yadigârı ulu mabedin saklı güzellikleri, yeniden açılacağı güne sürpriz olsun” dedi.

Selçuklu Sultanı III. Alâeddin döneminde 13. yüzyılın sonlarında yaptırılan Murad-i Rabi Ulu Camii’nin restorasyon çalışmaları kapsamında iç kısımları boyanıp, çürümüş ahşaplar değiştirilecek. Bu işlemlerin yanında, çevre duvarları, minareler ve çatılar olmak üzere kapsamlı bir restorasyondan geçirilecek.

Restorasyon ihalesi geçtiğimiz yıl 1 Kasım’da yapılan Murad-i Rabi Ulu Camii’nde çalışmaların bu yıl tamamlanarak yeniden ibadete açılması hedefleniyor.