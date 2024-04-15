Çorum'da otomobil ile cipin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, Ulukavak Mahallesi Mahmutevler 27. Sokak'ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Seyfettin K. yönetimindeki 61 ADE 557 plakalı cip ile Cemil F. yönetimindeki 19 ABN 548 plakalı Toyota marka otomobil çarpıştı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan Zeynep F., Enes F., Sultan Ç. ve 5 yaşındaki Toprak Y., sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.