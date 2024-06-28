Çorum Belediyesi, Çorum’da yol bakım çalışmaları nedeni ile bazı yolların kapalı olacağını duyurdu.

Çorum Belediyesi'nden yapılan açıklamada, kapalı olan yolların alternatif güzergahların tercih edilmesi gerektiği belirtilerek “Yol yapım çalışması nedeniyle Köprübaşı 34 ve 48’inci Sokaklar ile Atalay Sokak geçici süreli trafiğe kapatılacaktır. Atalay Sokak 3 Temmuz 2024 tarihine kadar, Köprübaşı 34. ve 48. Sokak da 4 Temmuz 2024 tarihine kadar trafiğe kapalı olacaktır. ” ifadelerine yer verildi.