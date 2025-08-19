İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından Ankara’nın Elmadağ ilçesinde düzenlenen 5. Ulusal Afet Yönetimi Tatbikatı, Türkiye’nin dört bir yanından gelen gönüllülerin katılımıyla başarıyla gerçekleştirildi.

Tatbikata Çorum İHH ekibi de 11 gönüllü ve 2 araçla katılım sağlayarak sahada aktif görev aldı. Gönüllüler, deprem senaryosu çerçevesinde arama-kurtarma, lojistik, beslenme ve psikososyal destek alanlarında görev yaparak afet anında koordineli müdahale deneyimi kazandı.

Tatbikat boyunca Çorum İHH ekibi, enkaz altında kalan yaralıların kurtarılmasına destek verdi ve aynı zamanda lojistik destek ve saha koordinasyonunda önemli rol üstlendi. Katılım sağlayan gönüllüler, edindikleri deneyimle olası afet durumlarında şehrimize ve ülkemize daha güçlü bir şekilde hizmet etmeyi hedefliyor.

İHH’nin düzenlediği bu tatbikat, afet bilinci ve saha tecrübesini artırmanın yanı sıra gönüllüler arasında dayanışmayı da pekiştirdi. (Haber Merkezi)