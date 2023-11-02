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İstanbul’da düzenlenen "KafesOperasyonu" ile Avusturalya merkezli olarak küresel çapta faaliyet gösteren ve liderliğini "Reis" diye hitap edilen Hakan Ayık’ın yaptığı ‘Comanchero’ isimli uluslararası silahlı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlar sonucunda Hakan Ayık da dahil olmak üzere 37 şüpheli şahıs yakalandı.

BAKAN YERLİKAYA DUYURDU

Operasyonun detaylarına ilişkin açıklama İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan geldi. Yerlikaya X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda şu bilgilere yer verdi:

"Avusturalya merkezli küresel çapta faaliyet gösteren Comanchero isimli Sınıraşan Silahlı Organize Suç Örgütünün sözde lideri Mick Hawi 2018 yılında öldürülmüştü.

UYUŞTURUCU, CİNAYET, YAĞMA...

Mark Douglas Buddle’ın yönetiminde faaliyetlerine devam eden suç örgütünün;

Uluslararası Boyutta Uyuşturucu Madde Ticareti,

Adam Öldürme,

Silahlı Yağma,

Kundaklama,

Adam Kaçırma,

Suçtan elden Edilen Malvarlığı Değerlerini Aklama suçlarını işlemeye devam ettiği anlaşılmıştır."

2022'DE LİDERİ DEĞİŞTİ

Yerlikaya'nın aktardığı bilgilere göre; örgütün sözde lideri Mark Douglas Buddle, 2022 yılında KKTC’de yakalanarak Avusturalya makamlarına teslim edildi. Suç örgütünün lider kadrosunda yer alan ve Reis diye anılan Hakan Ayık ve Duax Hohepa Ngakuru örgütün yönetimini devralarak suç faaliyetlerine devam etti.

Çete liderleri, Türk vatandaşı örgüt yönetici ve üyeleriyle birlikte yabancı uyruklu örgüt üyelerinin de Türkiye'ye gelerek suç faaliyetlerini devam ettirdikleri ve Güney Amerika’dan temin ettikleri tespit edildi. Örgütün, uyuşturucu maddeleri Güney Kore ve Güney Afrika üzerinden Avusturalya, Hollanda ve Hong Kong’a ulaştırdığı ve küresel çapta işledikleri suçlardan elde ettikleri geliri de Türkiye'de aklamaya çalıştığı belirlendi.

4,5 MİLYAR LİRALIK MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Grekli bilgi ve delillerinden toplanmasından sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, harekete geçen Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Comanchero’ya “Suç İşlemek İçin Örgüt Kurma, kurulan örgüte üye olmak, Uluslararası Uyuşturucu Madde Ticareti, Suçtan Elde Edilen Malvarlığını Aklamak” suçlarından operasyon düzenlendi.

MASAK raporları doğrultusunda örgüt üyesi oldukları belirlenen 55 şüpheli şahsa ait yaklaşık 4,5 milyar TL değerindeki mal varlığına (Banka hesapları, taşınmazlar, araçlar ve 22 Şirkete ait Ortaklık Payları) İstanbul 3.Sulh Ceza Hakimliği kararınca el konuldu.

5'İ KIRMIZI BÜLTENLE 3'Ü MAVİ BÜLTENLE ARANIYORDU

Bakan Yerlikaya'nın açıklamasına göre;

ABD ve Avusturalya makamları tarafından çıkarılan kırmızı bültenle aranan HAKAN AYIK (REİS),

Yeni Zelanda makamları tarafından çıkarılan kırmızı bültenle aranan DUAX HOHEPA NGAKURU,

Avusturalya makamları tarafından çıkarılan kırmızı bültenle aranan HAKAN ARİF TAVUKÇU,

ABD makamları tarafından çıkarılan kırmızı bültenle aranan BARIŞ TÜKEL,

ABD makamları tarafından çıkarılan kırmızı bültenle aranan ERKAN YUSUF DOĞAN,

Mavi bültenle aranan JİMMY AVAIJAN,

Mavi bültenle aranan SİBEL ARİF,

Mavi bültenle aranan ALP ÖZTÜRK ile birlikte aklama faaliyetlerine iştirak ve yardım eden 37 şüpheli yakalandı.

EMNİYET PERSONELİNE TEBRİK

Öte yandan Bkan Yerlikaya, operasyon katılan birimlere de tek tek teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı: "Operasyonu koordine eden İstanbul Başsavcılığımızı, Adliyemizi, Masak’ı ve Operasyonları başından itibaren büyük bir hassasiyet ve kararlılıkla düzenleyen Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı, İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzü ve emeği geçen tüm arkadaşlarımızı tebrik ve teşekkür ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duaları sizinle."

İHA