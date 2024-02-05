Bu hafta sonunda Ahlatcı Çorum FK’nın konuğu olacak Ümraniyespor’da Teknik Direktör Mustafa Gürsel istifa etti.

Sezona Mustafa Gürsel ile başlayan Ümraniyespor yeniden yapılanma doğrultusunda Sportif Direktör ve Kulüp Ceosu gibi bir çok ünlü ismi göreve getiren Ümraniyespor’da alınan kötü sonuçların ardından Mustafa Gürsel ile yollar ayrıldı.

Cumartesi günü son maçında evinde Bodrumspor’a yenildiği maçın ardından Mustafa Gürsel görevinden istifa etti.

Mustafa Gürsel’in istifasının ardından cuma akşamı Ahlatcı Çorum FK maçına kırmızı beyazlı takımın yeni teknik direktör ile çıkması bekleniyor.