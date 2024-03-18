Milli Eğitim Bakanlığı'nın UNİCEF 'in desteği ile yürüttüğü "7 Bölgede 7 Mükemmeliyet Merkezi Projesi" kapsamında Çorum Anadolu Özel Eğitim Merkezi pilot il seçildi.

Bu kapsamda Çorum Anadolu Özel Eğitim Merkezinde çalışmalar yapmak üzere Çorum'da bulunan Milli Eğitim Bakanlığı Heyeti ve UNİCEF temsilcisi akademisyenler, Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı'yı ziyaret etti.

Çorum Anadolu Özel Eğitim Merkezi, "7 Bölgede 7 Mükemmeliyet Merkezi Projesi" kapsamında pilot okul seçildi ve 18 ilimize rehberlik yapacak.

Proje ile topluma uyum sağlayabilen meslek odaklı bireyler yetiştirilirken, Konaklama ve Seyahat Hizmetleri, Mobilya ve İç Dekorasyon, Yiyecek ve içecek Hizmetleri, Tarım Teknolojisi ve El Sanatları alanları bulunan Özel Eğitim Merkezinde özel gereksinimli bireylere temel akademik ve günlük yaşam becerileri kazandırılacak.